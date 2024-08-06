СБУ идентифицировала оккупанта, причастного к пыткам на Киевщине

Служба безопасности Украины установила личность еще одного российского военного преступника, который участвовал в пытках гражданского населения во время оккупации части территории Киевской области.﻿ Со ссылкой на пресс-службу СБУ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Им оказался Александр Тамрян, 24-летний военнослужащий 14-й отдельной бригады спецназа главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ).

В начале полномасштабного вторжения Тамрян участвовал в захвате поселка Козаровичи Вышгородского района. Во время оккупации он был привлечен к проведению так называемых "зачисток", направленных на выявление участников движения сопротивления.

В марте 2022 года Тамрян вместе с другими российскими военными проводил обыски в домах местных жителей. Во время одного из таких рейдов он ворвался во двор 50-летнего мужчины, сбил его с ног прикладом автомата, а затем вместе с четырьмя соучастниками жестоко избил потерпевшего ногами и прикладами.

Тамрян пытался заставить мужчину признаться в сотрудничестве с Силами обороны Украины, но безуспешно. После этого захватчики оставили потерпевшего истекать кровью во дворе, а Тамрян пригрозил, что вернется и убьет его. Потерпевшему удалось скрыться и избежать дальнейшей физической расправы.

В результате избиения мужчина получил многочисленные травмы: сломаны ребра, разбита голова, повреждена грудная клетка, поясница и ноги.

Следователи СБУ заочно сообщили Тамряну о подозрении по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения военного преступника к ответственности.

Недавно в суд был направлен обвинительный акт против заместителя командира Росгвардии, который пытал гражданских во время оккупации Гостомеля в Киевской области в марте 2022 года.

Также будут судить заочно бывшего мэра Балаклеи Харьковской области Ивана Столбового, который перешел на сторону захватчиков и после деоккупации бежал в Россию. Ему грозит пожизненное заключение.