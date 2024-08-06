У Нацполіції назвали кількість людей, які залишаються у Торецьку

У місті Торецьк Донецької області наразі залишаються близько трьох тисяч мирних жителів. Евакуація з цього та інших населених пунктів регіону триває цілодобово. Про це розповів в етері начальник відділу комунікацій Нацполіції у Донецькій області Павло Дяченко, повідомляє Громадське радіо.

"Дуже важко евакуйовувати, тому що ворог постійно обстрілює, завдає ударів керованими авіабомбами, артилерією. Тобто росіяни взагалі не припиняють завдавати ударів по всіх населених пунктах прифронтової території, до якої входить і Торецьк" , — наголосив Дяченко.

Він також заявив, що людей намагаються евакуювати з усіх районів, проте у деяких місцях це зробити фізично неможливо. Наприклад там, де йдуть стрілецькі бої.

Також Дяченко розповів, що переважно з міста евакуюють літніх людей, хоча деякі з них вже повернулись до Торецька. Офіційно у місті немає дітей. За його словами, щодня там фіксують поранених та загиблих мирних жителів внаслідок російських обстрілів.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що російські ДРГ декілька разів заходили на околиці Торецька. За словами неназваного військового, ворог заходив у місто через село Залізне, яке частково окуповане. Також росіяни почали активніше застосовувати там дрони-камікадзе.

Глава Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик підтвердив намагання росіян зайти до міста, проте, за його словами, у самому Торецьку ворога немає.