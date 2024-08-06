В Нацполиции назвали число людей, которые остаются в Торецке

В городе Торецк Донецкой области остаются три тысячи мирных жителей. Эвакуация из этого и других населенных пунктов региона продолжается круглосуточно. Об этом рассказал в эфире начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Донецкой области Павел Дяченко, сообщает Громадське радіо.

"Очень трудно эвакуировать, потому что враг постоянно обстреливает, наносит удары управляемыми авиабомбами, артиллерией. То есть россияне вообще не прекращают наносить удары по всем населенным пунктам прифронтовой территории, в которую входит и Торецк" , — подчеркнул Дяченко.

Он также заявил, что людей пытаются эвакуировать из всех районов, однако в некоторых местах это сделать физически невозможно. К примеру там, где идут стрелковые бои.

Также Дяченко рассказал, что преимущественно из города эвакуируют пожилых людей, хотя некоторые из них уже вернулись в Торецк. Официально в городе детей нет. По его словам, ежедневно там фиксируют раненых и погибших мирных жителей в результате российских обстрелов.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что российские ДРГ несколько раз заходили на окраины Торецка. По словам неназванного военного, враг заходил в город через село Зализне, которое частично оккупировано. Также россияне начали активнее применять там дроны-камикадзе.

Глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик подтвердил попытку россиян зайти в город, однако, по его словам, в самом Торецке врага нет.