Український військовий льотчик пояснив, як F-16 вплине на російських пілотів

Поява сучасних – F-16 на полі бою навіть чисто психологічно впливатиме на екіпажі ворожих бомбардувальників, які зараз нічого не бояться. З посиланням на інтерв'ю зі штурманом Су-24М, Героєм України підполковником Сергієм Вербицьким, повідомляє Ліга.net.

За його словами зараз російські бомбардувальники "взагалі нічого не бояться" і кидають бомби за межами дії української системи протиповітряної оборони.

"З появою сучасних F-16 має полегшати. Росіяни вже не зможуть підійти до нас так близько" , – наголосив він.

Раніше росіяни були впевнені, що їх нічим не дістануть, нагадав Вербицький. "Тепер у них з'являтимуться такі ж думки, як і у нас: "Це ж мене можуть збити". Я, наприклад, не знаю, що відчуваєш, коли впевнений, що тебе не зіб’ють. Я не пробував", – сказав він.

"Коли знаєш, що йдеш на завдання і тебе можуть вбити, – це відчуття мені дуже знайоме. Воно неприємне. Як воно, працювати в безпечних умовах, – я не знаю" , – додав підполковник.

До того ж, за його словами, F-16 дозволять відігнати російські винищувачі, які зараз дуже заважають працювати українській авіації.



