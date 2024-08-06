Украинский военный летчик объяснил, как F-16 повлияет на российских пилотов

Появление современных – F-16 на поле боя даже чисто психологически будет влиять на экипажи вражеских бомбардировщиков, которые сейчас ничего не боятся. Со ссылкой на интервью со штурманом Су-24М, Героем Украины подполковником Сергеем Вербицким, сообщает Лига.net.

По его словам, сейчас российские бомбардировщики "вообще ничего не боятся" и скидывают бомбы вне зоны действия украинской системы противовоздушной обороны.

"С появлением современных F-16 должно стать легче. Россияне уже не смогут подойти к нам так близко" , – подчеркнул он.

Раньше россияне были уверены, что их ничем не достанут, напомнил Вербицкий. "Теперь у них будут появляться такие же мысли, как и у нас: "Это ж меня могут сбить".

"Я, например, не знаю, что чувствуешь, когда уверен, что тебя не собьют. Я не пробовал" , – сказал он.

"Когда знаешь, что идешь на задание и тебя могут убить, – это ощущение мне очень знакомо. Оно неприятное. Как оно, работать в безопасных условиях, – я не знаю" , – добавил подполковник.

К тому же, по его словам, F-16 позволят отогнать российские истребители, которые сейчас очень мешают работать украинской авиации.