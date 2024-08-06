Камала Харріс обрала кандидата на посаду свого віцепрезидента - CNN

Віцепрезидент та кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Харріс обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Уолтца. Про це передає телеканал CNN з посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Чотири обізнаних співрозмовники CNN заявили, що вибір Гарріс припав на Волтца, який уже другий термін обіймає посаду губернатора Міннесоти й очолює Демократичну асоціацію губернаторів.

Як пише The Guardian, 60-річний Волтц народився і виріс у Небрасці. Він був шкільним учителем і тренером шкільної футбольної команди, протягом 24 років служив у Національній гвардії (з 17-річного віку).

Волтц уперше балотувався до Конгресу 2006 року в окрузі, який більше схилявся до республіканців, і «несподівано» здобув крісло сенатора, ідеться в матеріалі. Він утримував округ до 2016 року, у 2018-му балотувався на посаду губернатора і переміг, а потім домігся переобрання у 2022 році.

THe Hill пише, що Волтц давно підтримує прогресивні ідеї, такі як рівність ЛГБТК, і під його керівництвом Міннесота «зміцнила свої позиції як ліберальний оплот на переважно консервативному Середньому Заході». У квітні 2023 року він підписав законопроєкт про надання притулку трансгендерним людям у Міннесоті.

У лютому 2024 року Волтц закріпив співпрацю між Міннесотою та Чернігівською областю, зазначає Kyiv Independent. У квітні 2023 року він у віртуальному форматі зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у межах діалогу, організованого Національною асоціацією губернаторів. На початку повномасштабного вторгнення він підписав закон про заборону ведення бізнесу в Росії та Білорусі для штату Міннесота.