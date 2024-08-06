Камала Харрис выбрала кандидата на пост своего вице-президента - CNN

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выбрала своим кандидатом в вице-президенты губернатора штата Миннесота Тима Уолтца. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

Четыре осведомленных собеседника CNN заявили, что выбор Харрис пал на Уолтца, который уже второй срок занимает пост губернатора Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов.

Как пишет The Guardian, 60-летний Уолтц родился и вырос в Небраске. Он был школьным учителем и тренером школьной футбольной команды, в течение 24 лет служил в Национальной гвардии (с 17-летнего возраста).

Уолтц впервые баллотировался в Конгресс в 2006 году в округе, который больше склонялся к республиканцам, и «неожиданно» получил кресло сенатора, сказано в материале. Он удерживал округ до 2016 года, в 2018-м баллотировался на пост губернатора и победил, а затем добился переизбрания в 2022 году.

THe Hill пишет, что Уолтц давно поддерживает прогрессивные идеи, такие как равенство ЛГБТК, и под его руководством Миннесота «укрепила свои позиции как либеральный оплот на преимущественно консервативном Среднем Западе». В апреле 2023 года он подписал законопроект о предоставлении убежища трансгендерным людям в Миннесоте.

В феврале 2024 года Уолтц закрепил сотрудничество между Миннесотой и Черниговской областью, отмечает Kyiv Independent. В апреле 2023 года он в виртуальном формате встречался с президентом Владимиром Зеленским в рамках диалога, организованного Национальной ассоциацией губернаторов. В начале полномасштабного вторжения он подписал закон о запрете ведения бизнеса в России и Беларуси для штата Миннесота.