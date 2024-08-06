У Чехії засудили до ув'язнення добровольця, який воював за Україну

Суд у Чехії визнав винним у мародерстві 27-річного добровольця Філіпа Сімана, який воював на боці України. Йому призначили сім років ув'язнення. З посиланням на České noviny, повідомляє Новое время.

Колишнього військовослужбовця також звинувачували у службі в іноземних збройних силах, на що він не отримував дозвіл від чеського президента. Однак суд виправдав чоловіка за цим звинуваченням, адже президент та прем'єр-міністр країни заявили про безкарність чеських добровольців, які долучились до Сил оборони України, пише видання.

«У ситуації, коли Чеська Республіка в рамках своєї зовнішньої політики офіційно підтримує Україну проти окупації РФ, і коли два представники вищого керівництва держави обіцяють щось настільки серйозне засобам масової інформації, такий підхід є справедливим щодо громадян Чеської Республіки» , — зазначила голова сенату міського суду Праги Хана Крестинова.

Зазначається, що Сіман приїхав до України в березні 2022 року та пройшов базову підготовку. Згодом разом з групою інших добровольців був передислокований до міст Ірпінь та Буча на Київщині.

Сіман мав патрулювати окопи та проводити так звані зачистки, йдеться в матеріалі.

Чоловіка звинувачують у тому, що під час виконання наказів та у вільний час він привласнював речі як цивільних людей, так і загиблих солдатів — обручки, злитки золота, срібла, а також готівку. У квітні 2022 року чоловіка затримали українські військові. Згодом Сіман повернувся до Чехії, пише České noviny.

Раніше доброволець розповідав, що всі підрозділи базувались у покинутих будинках українців, тому для бійців «було звичайною справою використовувати підручні засоби». Водночас знайдені цінності, гроші чи електроніку несли «в штаб» на випадок, якщо росіяни знову захоплять територію. Окрім того, Сіман запевнив, що не вкрав, а отримав від керівництва перстень, який нібито був частиною історії про загиблого російського солдата.

Чоловіка також зазначав, що військові дозволили йому залишити срібні злитки, а золотий він нібито тільки сфотографував на свій телефон.

Згідно з чеським Кримінальним кодексом, мародерство карається позбавленням волі на строк від восьми до 20 років.

За словами чеського прокурора, вирок Сіману є першим випадком покарання за мародерство, здійснене під час війни Росії проти України.