В Чехии приговорили к заключению добровольца, который воевал за Украину

Суд в Чехии признал виновным в мародерстве 27-летнего добровольца Филиппа Симана, который воевал на стороне Украины. Ему назначили семь лет заключения. Со ссылкой на České noviny, сообщает Новое время.

Бывшего военнослужащего также обвиняли в службе в иностранных вооруженных силах, на что он не получал разрешение от чешского президента. Однако суд оправдал мужчину по этому обвинению, ведь президент и премьер-министр страны заявили о безнаказанности чешских добровольцев, которые присоединились к Силам обороны Украины, пишет издание.

«В ситуации, когда Чешская Республика в рамках своей внешней политики официально поддерживает Украину против оккупации РФ, и когда два представителя высшего руководства государства обещают что-то настолько серьезное средствам массовой информации, такой подход является справедливым в отношении граждан Чешской Республики» , — отметила председатель сената городского суда Праги Хана Крестинова.

Отмечается, что Симан приехал в Украину в марте 2022 года и прошел базовую подготовку. Впоследствии вместе с группой других добровольцев был передислоцирован в города Ирпень и Буча Киевской области.

Симан должен был патрулировать окопы и проводить так называемые зачистки, говорится в материале.

Мужчину обвиняют в том, что во время выполнения приказов и в свободное время он присваивал вещи как гражданских людей, так и погибших солдат — кольца, слитки золота, серебра, а также наличные. В апреле 2022 года мужчину задержали украинские военные. Впоследствии Симан вернулся в Чехию, пишет České noviny.

Ранее доброволец рассказывал, что все подразделения базировались в заброшенных домах украинцев, поэтому для бойцов «было обычным делом использовать подручные средства». В то же время найденные ценности, деньги или электронику несли «в штаб» на случай, если россияне снова захватят территорию. Кроме того, Симан заверил, что не украл, а получил от руководства кольцо, которое якобы было частью истории о погибшем российском солдате.

Мужчина также отмечал, что военные позволили ему оставить серебряные слитки, а золотой он якобы только сфотографировал на свой телефон.

Согласно чешскому Уголовному кодексу, мародерство наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет.

По словам чешского прокурора, приговор Симану является первым случаем наказания за мародерство, совершенное во время войны России против Украины.