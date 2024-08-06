У Полтавській міськраді йдуть обшуки СБУ, пов'язані із закупівлями для військових

У вівторок, 6 серпня, у Полтавській міській раді проходять обшуки, пов’язані з оборонними закупівлями. З посиланням на прессекретарку Полтавської міськради Марину Сєрову, повідомляє Суспільне.

«Обшуки проводяться, зокрема, у відділі оборонної роботи департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи» , — йдеться в повідомленні.

За її словами, обшуки пов’язані із закупівлями для військових, що проводилися 2023 року. Тоді департамент очолював Сергій Сириця.

На місці працюють представники військової контррозвідки СБУ.

За інформацією ЗМІ, наприкінці минулого року Полтавська міськрада закупила 170 дронів для ЗСУ трьох типів на 40 млн грн і переплатила лише на одній позиції приблизно 10 мільйонів гривень.