В Полтавском горсовете идут обыски СБУ, связанные с закупками для военных

Во вторник, 6 августа, в Полтавском городском совете проходят обыски, связанные с оборонными закупками. Со ссылкой на пресс-секретаря Полтавского горсовета Марину Серову, сообщает Суспільне.

«Обыски проводятся, в частности, в отделе оборонной работы департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы» , — говорится в сообщении.

По ее словам, обыски связаны с закупками для военных, проводившихся в 2023 году. Тогда департамент возглавлял Сергей Сырица.

На месте работают представители военной контрразведки СБУ.

По информации СМИ, в конце прошлого года Полтавский горсовет закупил 170 дронов для ВСУ трех типов на 40 млн грн и переплатил лишь на одной позиции около 10 миллиона гривен.