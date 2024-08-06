БЕБ заблокувало роботу постачальника харчування Міноборони

Компанія "Міт Пром", яка вже понад півтора року займається постачанням послуг харчування на замовлення Міністерства оборони для українських сил оборони, змушена призупинила свою діяльність. З посиланням на заяву компанії, повідомляє Главком.

"Через дії представників БЕБ було повністю заблоковано процес відвантаження продуктів харчування на потреби армії. Співробітники БЕБ заблокували можливість виїзду завантажених авто та заборонили співробітникам проходити нас свої робочі місця. Кримінальне провадження, у рамках якого детективи БЕБ, буквально увірвалися на підприємство та склади компанії, було зареєстроване ще понад вісім місяців тому. Увесь цей час, компанія обґрунтовано спростовувала безпідставні підозри БЕБ у нібито ухиленні від сплати податку на додану вартість, надаючи представникам слідства відповідні пояснення та документальні підтвердження" , – йдеться у документі.

У компанії також висловили переконання, що сьогоднішні події "мають на меті залякування менеджменту та здійснення тиску на бізнес. Навіть попри той факт, що йдеться про стратегічно важливу для України та Збройних сил діяльність нашого підприємства".

У заяві підприємці наголосили, що мають підстави думати, "що дії окремих представників БЕБ спрямовані на шантаж компанії, яка попередньо відмовилася виходити за межі законної взаємодії між бізнесом та правоохоронними органами".