БЭБ заблокировало работу поставщика питания Минобороны

Компания "Мит Пром", которая уже более полутора лет занимается поставкой услуг питания по заказу Министерства обороны для украинских Сил обороны, вынуждена приостановила свою деятельность. Со ссылкой на заявление компании, сообщает Главком.

"Из-за действий представителей БЭБ был полностью заблокирован процесс отгрузки продуктов питания на нужды армии. Сотрудники БЭБ заблокировали возможность выезда загруженных авто и запретили сотрудникам проходить на свои рабочие места. Уголовное производство, в рамках которого детективы БЭБ, буквально ворвались на предприятие и склады компании, было зарегистрировано еще более восьми месяцев назад. Все это время, компания обоснованно опровергала безосновательные подозрения БЭБ в якобы уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость, предоставляя представителям следствия соответствующие объяснения и документальные подтверждения" , - говорится в документе.

В компании также выразили убеждение, что сегодняшние события "имеют целью запугивание менеджмента и оказание давления на бизнес. Даже несмотря на тот факт, что речь идет о стратегически важной для Украины и Вооруженных сил деятельности нашего предприятия".

В заявлении предприниматели отметили, что имеют основания думать, "что действия отдельных представителей БЭБ направлены на шантаж компании, которая предварительно отказалась выходить за пределы законного взаимодействия между бизнесом и правоохранительными органами".