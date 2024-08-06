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Енергетики заявили, що відключень світла у середу не буде

Енергетики заявили, що відключень світла у середу не буде
Фото: Рixabay

В Україні у середу, 7 серпня, не прогнозуються графікові відключення світла. Це вже восьмий день така ситуація з електроенергією. З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть", - сказано у повідомленні.

У випадку, якщо будуть внесені зміни та введено заходи обмеження - буде повідомлено додатково.

Також українців просять, за можливості, користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

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