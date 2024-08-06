Энергетики заявили, что отключений света в среду не будет
В Украине в среду, 7 августа, не прогнозируются графиковые отключения света. Это уже восьмой день такая ситуация с электроэнергией. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Завтра, 7 августа, отключения применяться не будут", - говорится в сообщении.
В случае, если будут внесены изменения и введены меры ограничения – будет сообщено дополнительно.
Также украинцев просят, по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.