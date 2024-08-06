Энергетики заявили, что отключений света в среду не будет

В Украине в среду, 7 августа, не прогнозируются графиковые отключения света. Это уже восьмой день такая ситуация с электроэнергией.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Завтра, 7 августа, отключения применяться не будут" , - говорится в сообщении.

В случае, если будут внесены изменения и введены меры ограничения – будет сообщено дополнительно.

Также украинцев просят, по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.