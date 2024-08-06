Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці на Курську область

Міноборони РФ звинувачує українських військових в атаці російських позицій у Курській області РФ, повідомляє Радіо Свобода.

«Сьогодні з 8:00 ранку мск противник після вогневої підготовки силами до трьохсот бойовиків зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і більше 20 бойових броньованих машин атакував позиції підрозділів прикриття кордону РФ в районах населених пунктів Ніколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області» , – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Москва заявляє, що сили РФ «відбивають атаки і завдають вогневої поразки противнику в районі державного кордону та резервів на території Сумської області».

У Міноборони звітують, що російська авіація завдала ударів по нібито «зосередженням живої сили та техніки ЗСУ» в районах населених пунктів Басівка, Журавка, Хотінь, Юнаківка, Біловоди, Храпівщина Сумської області.

У 22-й механізованій бригаді ЗСУ ці заяви російської сторони наразі не коментували.

Джерела видання NV в ГУР відмовились коментувати тему «прориву» у Курській області, але зазначили, що у цих діях точно не залучені бійці «РДК», які воюють в складі ЗСУ.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода