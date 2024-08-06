Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке на Курскую область

Минобороны РФ обвиняет украинских военных в атаке российских позиций в Курской области РФ, сообщает Радио Свобода.

«Сегодня с 8:00 утра противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области» , – говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Москва заявляет, что силы РФ «отбивают атаки и наносят огневое поражение противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области».

В Минобороны отчитываются, что российская авиация нанесла удары по якобы «сосредоточению живой силы и техники ВСУ» в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотинь, Юнаковка, Беловоды, Храповщина Сумской области.

В 22-й механизированной бригаде ВСУ эти заявления российской стороны пока не комментировали.

Источники издания NV в ГУР отказались комментировать тему «прорыва» в Курской области, но отметили, что в этих действиях точно не вовлечены воюющие в составе ВСУ бойцы «РДК».

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