Компанія Маска успішно імплантувала мозковий чіп ще одному пацієнту

Американська компанія Neuralink імплантувала другому пацієнтові свій мозковий чип, що дозволяє повністю паралізованим людям керувати пристроями за допомогою думки﻿. Про це розповів засновник компанії Ілон Маск у подкасті Лекса Фрідмана, повідомляє Ділова столиця.

Другий пацієнт — людина з травмою спинного мозку, подібною до травми першого пацієнта, який був паралізований після інциденту під час пірнання.

Маск повідомив, що 400 електродів мозкового чипа другого пацієнта працюють. Neuralink на своєму сайті повідомляє, що загалом її пристрій використовує 1024 електроди.

"Здається, з другим імплантатом все пройшло дуже добре. Сигналу багато, електродів багато. Він працює дуже добре" , — сказав Маск.

Він не повідомив, коли саме Neuralink провела другу операцію, але зазначив, що до кінця року в рамках клінічних випробувань компанія планує провести ще 8 таких операцій.

Маск також надав оновлення щодо ситуації з першим пацієнтом. За його словами, лише 10−15% електродів у його пристрої працюють, але він все ще може добре керувати пристроями та встановлює рекорди зі швидкості.

Нагадаємо, вперше чип вживили 29 січня 29-річному паралізованому американцю Ноланду Арбо. Уже за кілька тижнів після операції Ноланд зміг використовувати чип, щоб керувати ноутбуком з різних положень, зокрема лежачи в ліжку. Він грає з друзями в онлайн-ігри (шахи, Civilization VI), користується інтернетом, дивиться прямі трансляції, керуючи курсором подумки.