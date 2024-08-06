Компания Маска успешно имплантировала мозговой чип еще одному пациенту

Американская компания Neuralink имплантировала второму пациенту свой мозговой чип, позволяющий полностью парализованным людям управлять устройствами с помощью мысли﻿. Об этом рассказал основатель компании Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана, сообщает Деловая столица.

Второй пациент — человек с травмой спинного мозга, похожим на травму первого пациента, парализованного после инцидента во время ныряния.

Маск сообщил, что 400 электродов мозгового чипа второго пациента работают.

Neuralink на своем сайте сообщает, что в целом ее устройство использует 1024 электрода.

"Кажется, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Сигнала много, электродов много. Он работает очень хорошо" , — сказал Маск.

Он не сообщил, когда именно Neuralink провела вторую операцию, но отметил, что до конца года в рамках клинических испытаний компания планирует провести еще 8 таких операций.

Маск также предоставил обновление по ситуации с первым пациентом. По его словам, только 10−15% электродов в его устройстве работают, но он все еще может хорошо управлять устройствами и устанавливает рекорды по скорости.

Напомним, впервые чип вживили 29 января 29-летнему парализованному американцу Ноланду Арбо. Уже через несколько недель после операции Ноланд смог использовать чип, чтобы управлять ноутбуком из разных положений, в том числе лежа в постели. Он играет с друзьями в онлайн игры (шахматы, Civilization VI), пользуется интернетом, смотрит прямые трансляции, управляя курсором мысленно.