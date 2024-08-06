Україна відновить видобуток газу на Сахалінському родовищі

Сьомий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі. З посиланням на співрозмовника в "Укрнафті", причетного до судового розгляду, повідомляє Forbes.

"Суд виграли, видобуток відновлять" , - каже співрозмовник.

На червень 2024-го через простої держава втратила орієнтовно майже 285 млн кубометрів природного газу та 31 000 т конденсату, йдеться на сайті "Укрнафтобуріння". Щомісячні втрати становлять 47,3 млн кубометрів газу та 5229 тонн конденсату.