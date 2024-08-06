Украина возобновит добычу газа на Сахалинском месторождении

Седьмой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.﻿﻿ Со ссылкой на собеседника в "Укрнафте" причастного к судебному разбирательству, сообщает Forbes.

"Суд выиграли, добычу возобновят" , - говорит собеседник.

На июнь 2024-го из-за простоя государство потеряло ориентировочно почти 285 млн кубометров природного газа и 31 000 т конденсата, говорится на сайте "Укрнефтебурения". Ежемесячные потери составляют 47,3 млн кубометров газа и 5229 тонн конденсата.