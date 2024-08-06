Міноборони анонсувало вихід застосунку "Армія+" найближчими днями

Днями має вийти застосунок Армія+, який покликаний зняти з військових частину паперового навантаження. З посиланням на Міністерство оборони України, повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що даний застосунок це - крок у трансформації українського війська в армію майбутнього.

"Без жодних компромісів та поступок у цифровізації нашої оборони. Щоб наші захисники займались службою, а не паперами" , - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.