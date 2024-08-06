Минобороны анонсировало выход приложения "Армия+" в ближайшие дни
На днях должно выйти приложение Армия+, которое призвано снять с военных часть бумажной нагрузки. Ссылаясь на Министерство обороны Украины, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что это приложение - шаг в трансформации украинской армии в армию будущего.
"Без никаких компромиссов и уступок в цифровизации нашей обороны. Чтобы наши защитники занимались службой, а не бумагами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило положение о Государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны Армия+.