Минобороны анонсировало выход приложения "Армия+" в ближайшие дни

На днях должно выйти приложение Армия+, которое призвано снять с военных часть бумажной нагрузки. Ссылаясь на Министерство обороны Украины, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что это приложение - шаг в трансформации украинской армии в армию будущего.

"Без никаких компромиссов и уступок в цифровизации нашей обороны. Чтобы наши защитники занимались службой, а не бумагами" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило положение о Государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны Армия+.