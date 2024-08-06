Шойгу обурився, що Україна ніяк не реагує на вимоги Путіна здати території

Країна-агресор Росія не отримала від України жодної реакції на озвучені в середині червня російським диктатором Володимиром Путіним умови для початку "мирних переговорів", сказав секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу. З посиланням на кремлівське пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє Новое время.

«З того часу минуло майже два місяці, якоїсь реакції немає» , — поскаржився Шойгу.

Він стверджує, що наразі нібито «безглуздо говорити» про саміт миру, який відбувся у Швейцарії, а також про запропоновану Києвом формулу миру.