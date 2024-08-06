Шойгу возмутился, что Украина никак не реагирует на требования Путина сдать территории

Страна-агрессор Россия не получила от Украины никакой реакции на озвученные в середине июня российским диктатором Владимиром Путиным условия для начала "мирных переговоров", сказал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Со ссылкой на кремлевское пропагандистское агентство ТАСС, сообщает Новое время.

«С того времени прошло почти два месяца, какой-то реакции нет» , — пожаловался Шойгу.

Он утверждает, что сейчас якобы «бессмысленно говорить» о саммите мира, который состоялся в Швейцарии, а также о предложенной Киевом формуле мира.