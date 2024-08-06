Бійці Сил оборони взяли в полон росіян на кордоні з Курською областю

Бійці Сил оборони України провели маршем полонених російських окупантів﻿. Про це свідчить відео, яке було опубліковане у Мережі, повідомляє Ділова столиця.

Українські пабліки зазначають, що воно було зняте на кордоні між Сумською областю України та Курською областю Росії.

Нагадаємо, у вівторок, 6 серпня, місцева влада Курської області Росії заявила про нібито спробу ЗСУ прорватися на територію регіону.

Також до регіону нібито прямують резерви російської армії.