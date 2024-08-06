Бойцы Сил обороны взяли в плен россиян на границе с Курской областью

Бойцы Сил Обороны Украины провели маршем пленных российских оккупантов﻿. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Сети, сообщает Деловая столица.

Украинские паблики отмечают, что оно было снят на границе между Сумской областью Украины и Курской областью России.

Напомним, во вторник, 6 августа, местные власти Курской области России заявили о якобы попытке ВСУ прорваться на территорию региона.

Также в регион якобы направляются резервы российской армии.