Бойцы Сил обороны взяли в плен россиян на границе с Курской областью
Бойцы Сил Обороны Украины провели маршем пленных российских оккупантов. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Сети, сообщает Деловая столица.
Украинские паблики отмечают, что оно было снят на границе между Сумской областью Украины и Курской областью России.
Напомним, во вторник, 6 августа, местные власти Курской области России заявили о якобы попытке ВСУ прорваться на территорию региона.
Также в регион якобы направляются резервы российской армии.