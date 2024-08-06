У США хочуть обмежити продаж програмного забезпечення Китаю для транспорту

Представники адміністрації Байдена планують запропонувати обмеження на продаж китайського програмного забезпечення для транспортних засобів у США вже цього місяця.﻿ Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

Цей крок спрямований на вирішення проблем безпеки, пов'язаних з новим поколінням так званих "розумних" автомобілів.

За словами співрозмовників, цей крок включатиме обмеження на використання і тестування китайських технологій для автономних транспортних засобів.

Багато сучасних автомобілів - як газових, так і електричних - оснащені пристроями, що підключають їх до інтернету, що робить їх потенційними мішенями для злому.