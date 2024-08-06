В США хотят ограничить продажу программного обеспечения Китая для транспорта

Представители администрации Байдена планируют предложить ограничения на продажу китайского программного обеспечения для транспортных средств в США уже в этом месяце.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

Этот шаг направлен на решение проблем безопасности, связанных с новым поколением так называемых "умных" автомобилей.

По словам собеседников, этот шаг будет включать ограничения на использование и тестирование китайских технологий для автономных транспортных средств.

Многие современные автомобили - как газовые, так и электрические - оснащены устройствами, подключающими их к интернету, что делает их потенциальными мишенями для взлома.