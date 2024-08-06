Цього року законтрактовано мільйон дронів, буде ще більше - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме. З посиланням на звернення президента, повідомляє Економічна правда.

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації, які інформували про стан виробництва та фінансування безпілотників.

"На цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усі деталі не розголошуємо, але спроможності виробляти дрони стають більше" , – підкреслив президент.

Окрім цього, на Ставці було ухвалено рішення щодо збільшення фінансування ракетної програми України.