На этот год законтрактовано миллион дронов, будет еще больше - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти. Со ссылкой на обращение президента, сообщает Экономическая правда.
Зеленский отметил, что сегодня доклады представителей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации, которые информировали о состоянии производства и финансирования беспилотников.
"На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом по году больше. Все детали не разглашаем, но способности производить дроны становятся больше", - подчеркнул президент.
Кроме этого, на Ставке было принято решение об увеличении финансирования ракетной программы Украины.