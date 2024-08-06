На этот год законтрактовано миллион дронов, будет еще больше - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти. Со ссылкой на обращение президента, сообщает Экономическая правда.

Зеленский отметил, что сегодня доклады представителей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации, которые информировали о состоянии производства и финансирования беспилотников.

"На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом по году больше. Все детали не разглашаем, но способности производить дроны становятся больше" , - подчеркнул президент.

Кроме этого, на Ставке было принято решение об увеличении финансирования ракетной программы Украины.