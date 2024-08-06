На Миколаївщині завдання з будівництва фортифікацій виконані повністю - ОВА

Завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Миколаївській області виконані на 100%. Про це заявила Миколаївська ОВА за підсумками наради за участі першого заступника Міноборони України Івана Гаврилюка, повідомляє Новое время.

Перший заступник начальника ОВА Валентин Гайдаржа зазначив, що будівництво фортифікацій здійснено на 100%. Він зауважив, що Миколаївська область стала першою, яка подала на затвердження документи щодо фортифікаційних споруд. Наразі завершується їхнє оформлення, додав Гайдаржа.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також зазначив, що ще тривають перевірки підрядників на доброчесність.