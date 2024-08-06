В Николаевской области задачи по строительству фортификаций выполнены полностью - ОВА

Задачи по строительству фортификационных сооружений в Николаевской области выполнены на 100%. Об этом заявила Николаевская ОВА по итогам совещания с участием первого заместителя Минобороны Украины Ивана Гаврилюка, сообщает Новое время.

Первый заместитель начальника ОВА Валентин Гайдаржа отметил, что строительство фортификаций осуществлено на 100%. Он отметил, что Николаевская область стала первой, которая подала на утверждение документы по фортификационным сооружениям. Сейчас завершается их оформление, добавил Гайдаржа.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также отметил, что еще продолжаются проверки подрядчиков на добропорядочность.