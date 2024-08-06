DeepState показав фото знищеної техніки ворога в Курській області

Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки у Курській області, куди, за деякими повідомленнями, сьогодні прорвалися українські війська.﻿﻿ З посиланням на DeepState, повідомляє Українська правда.

На одній з фотографій, зробленій з дрона, горить гелікоптер.

"Підбитий кацапський Ка-52 припусково на Курщині" , - йдеться у підписі до фото.

t.me/DeepStateUA

На іншому знімку два знищені танки.

t.me/DeepStateUA

"Два знищені кацапські танки на тралах при в'їзді у Суджу (місто в Курській області - УП). В мережі з'явилися гарні світлини знищеної ворожої техніки. Деталі та обставини з'ясовуються. Ворог сьогодні поніс втрати у техніці та живій силі" , - пояснюють аналітики DeepState

Раніше у вівторок російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами з боку України на Курську область.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.