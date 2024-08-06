DeepState показав фото знищеної техніки ворога в Курській області
Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки у Курській області, куди, за деякими повідомленнями, сьогодні прорвалися українські війська. З посиланням на DeepState, повідомляє Українська правда.
На одній з фотографій, зробленій з дрона, горить гелікоптер.
"Підбитий кацапський Ка-52 припусково на Курщині", - йдеться у підписі до фото.
На іншому знімку два знищені танки.
"Два знищені кацапські танки на тралах при в'їзді у Суджу (місто в Курській області - УП). В мережі з'явилися гарні світлини знищеної ворожої техніки. Деталі та обставини з'ясовуються. Ворог сьогодні поніс втрати у техніці та живій силі", - пояснюють аналітики DeepState
Раніше у вівторок російська влада повідомила про нібито масовану атаку безпілотниками і ракетами з боку України на Курську область.
Пізніше Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.