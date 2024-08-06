DeepState показал фото уничтоженной техники врага в Курской области

Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники в Курской области, куда, по некоторым сообщениям, сегодня прорвались украинские войска.﻿﻿ Со ссылкой на DeepState, сообщает Украинская правда.

На одной из фотографий, сделанной с дрона, горит вертолет.

"Подбитый кацапский Ка-52 предположительно на Курщине" , - говорится в подписи к фото.

t.me/DeepStateUA

На другом снимке два уничтоженных танка.

t.me/DeepStateUA

"Два уничтоженных кацапских танка на тралах при въезде в Суджу (город в Курской области - УП). В сети появились красивые фотографии уничтоженной вражеской техники. Детали и обстоятельства выясняются. Враг сегодня понес потери в технике и живой силе" , - объясняют аналитики DeepState.

Ранее во вторник российские власти сообщили о якобы массированной атаке беспилотниками и ракетами со стороны Украины на Курскую область.

Позже Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.