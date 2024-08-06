Веніславський заявив, що мета закону про мобілізацію досягнута

Головна мета закону про мобілізацію — проведення обліку всіх військовозобов'язаних, які є в країні та можуть потенційно вступити до війська для захисту державного суверенітету України — виконана, повідомляє Новое время.

Про це заявив на брифінгу народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Мільйони громадян оновили свої дані через Резерв+, сотні тисяч через ТЦК і СП і ЦНАПи. В результаті, на сьогодні ми розуміємо, скільки людей можуть бути залучені в сектор безпеки й оборони. Цю мету ми виконали» , — сказав Веніславський.

Як зазначив депутат, додаток Резерв+ суттєво полегшив облік військовозобов'язаних.

Веніславський також підкреслив, що представники ТЦК та СП, до набуття чинності законом про мобілізацію, не мали чіткої інформації про те, хто з чоловіків віком від 18 до 60 років перебуває в Україні чи за кордоном. А також — хто може бути мобілізований за станом здоров’я, а хто не може або має право на відстрочку.

За його словами, серед тих, хто мав право на відстрочку від призову та бронювання були й ті, хто не виконував вимоги закону та не оновлював свої дані.