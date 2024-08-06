Вениславский заявил, что цель закона о мобилизации достигнута

Главная цель закона о мобилизации - проведение учета всех военнообязанных, которые есть в стране и могут потенциально вступить в армию для защиты государственного суверенитета Украины - выполнена, сообщает Новое время.

Об этом заявил на брифинге народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Миллионы граждан обновили свои данные через Резерв+, сотни тысяч через ТЦК и СП и ЦПАП. В результате, на сегодня мы понимаем, сколько людей могут быть привлечены в сектор безопасности и обороны. Эту цель мы выполнили» , — сказал Вениславский.

Как отметил депутат, приложение Резерв+ существенно облегчило учет военнообязанных.

Вениславский также подчеркнул, что представители ТЦК и СП, до вступления в силу закона о мобилизации, не имели четкой информации о том, кто из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет находится в Украине или за рубежом. А также — кто может быть мобилизован по состоянию здоровья, а кто не может или имеет право на отсрочку.

По его словам, среди тех, кто имел право на отсрочку от призыва и бронирования были и те, кто не выполнял требования закона и не обновлял свои данные.