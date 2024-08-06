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Зеленський заявив, що Україна у липні обігнала РФ у використанні дронів

Зеленський заявив, що Україна у липні обігнала РФ у використанні дронів
Фото: facebook.com/army.of.drones

Протягом минулого місяця Україна використала більше безпілотників, ніж російські окупанти﻿. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Ділова столиця.

"За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті — за всіма видами дронів, які є у наших підрозділів", — сказав президент.

Він зазначив, що така тенденція має поширюватись на всю зброю. Від FPV українських далекобійних дронів. Які, за словами Зеленського, вже впливають на війну стратегічно.

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