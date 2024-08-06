Ніґер оголосив про розрив дипвідносин з Україною

Африканська країна Ніґер розірвала дипломатичні відносини з Україною вслід за Малі.﻿﻿ З посиланням на Al Arabiya, повідомляє Українська правда.

У вівторок Ніґер оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Україною "з негайним вступом в силу".

Це сталось через два дні після того, як Малі звинуватила Київ у нібито підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".

Міністерство закордонних справ назвало "недалекоглядним та поспішним" рішення перехідного уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною і пообіцяло відповісти на політико-дипломатичному рівні.