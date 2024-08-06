Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной

Африканская страна Нигер разорвала дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали.﻿﻿ Со ссылкой на Al Arabiya, сообщает Украинская правда.

Во вторник Нигер объявил, что разрывает дипломатические отношения с Украиной "с немедленным вступлением в силу".

Это произошло через два дня после того, как Мали обвинила Киев в якобы поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

Министерство иностранных дел назвало "недальновидным и поспешным" решение переходного правительства Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной и пообещало ответить на политико-дипломатическом уровне.