Курс валют НБУ на 5 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 7 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 6 серпня знизився до позначки 41.0381 за 1 долар.
Курс євро знизився на 35 коп. до 44.7931 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 49 коп. до 52.0856 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 48.0540 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 10.3933 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.038 100
|EUR
|Євро
|44.793 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.085 600
|CHF
|Швейцарський франк
|48,054 000
|PLN
|Польський злотий
|10.393 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.