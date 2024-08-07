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Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 7 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 серпня знизився до позначки 41.0381 за 1 долар.

Курс євро знизився на 35 коп. до 44.7931 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 49 коп. до 52.0856 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 48.0540 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 10.3933 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.038 100 --0.1585
EUR Євро 44.793 100 --0.3543
GBP Фунт стерлінгів 52.085 600 --0.4854
CHF Швейцарський франк 48,054 000 --0.4897
PLN Польський злотий 10.393 300 --0.0845

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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