Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 7 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 серпня знизився до позначки 41.0381 за 1 долар.

Курс євро знизився на 35 коп. до 44.7931 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 49 коп. до 52.0856 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 48.0540 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 10.3933 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.038 100 EUR Євро 44.793 100 GBP Фунт стерлінгів 52.085 600 CHF Швейцарський франк 48,054 000 PLN Польський злотий 10.393 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.