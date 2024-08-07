Курс валют НБУ на 5 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 7 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 6 августа, снизился до отметки 41.0381 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 35 коп до 44.7931 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 49 коп до 52.0856 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 48.0540 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 8 коп до 10.3933 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.038100
|EUR
|Евро
|44.793100
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.085600
|CHF
|Швейцарский франк
|48.054000
|PLN
|Польский злотый
|10.393300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.