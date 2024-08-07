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Курс валют НБУ на 5 августа

Курс валют НБУ на 5 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 7 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 августа, снизился до отметки 41.0381 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 35 коп до 44.7931 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 49 коп до 52.0856 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 48.0540 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 8 коп до 10.3933 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.038100 --0.1585
EUR Евро 44.793100 --0.3543
GBP Фунт стерлингов 52.085600 --0.4854
CHF Швейцарский франк 48.054000 --0.4897
PLN Польский злотый 10.393300 --0.0845

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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