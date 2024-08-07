Курс валют НБУ на 5 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 7 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 августа, снизился до отметки 41.0381 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 35 коп до 44.7931 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 49 коп до 52.0856 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 48.0540 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 8 коп до 10.3933 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.038 100 EUR Евро 44.793 100 GBP Фунт стерлингов 52.085 600 CHF Швейцарский франк 48.054 000 PLN Польский злотый 10.393 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.