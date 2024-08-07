ОВА: На Київщині помітили російські безпілотники, працює ППО

У Київській області зафіксували рух російських безпілотників, працює протиповітряна оборона, повідомляє обласна адміністрація.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Київської ОВА, повідомляє Українська правда.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО" , – зазначили в обласній адміністрації.

Влада закликає не фотографувати і не знімати роботу українських захисників і не нехтувати правилами безпеки.