Close button

ОВА: На Київщині помітили російські безпілотники, працює ППО

ОВА: На Київщині помітили російські безпілотники, працює ППО
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

У Київській області зафіксували рух російських безпілотників, працює протиповітряна оборона, повідомляє обласна адміністрація.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Київської ОВА, повідомляє Українська правда.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – зазначили в обласній адміністрації.

Влада закликає не фотографувати і не знімати роботу українських захисників і не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – наголосили в ОВА.

Новини

Популярні теми форуму

analytics