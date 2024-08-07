ОВА: На Киевщине заметили российские беспилотники, работает ПВО
В Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников, работает противовоздушная оборона, сообщает областная администрация. Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА, сообщает Украинская правда.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", – отметили в ОВА.
Власти призывают не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – отметили в ОВА.