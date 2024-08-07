WP: Ізраїль одразу визнав відповідальність за вбивство лідера ХАМАС

Ізраїль відразу після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії повідомив США, що саме він стоїть за цим діянням.﻿ Про це повідомляє The Washington Post, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Видання пише, що представники адміністрації президента США Джо Байдена розлютилися через рішення Ізраїлю усунути Ханію. Вони побоювалися, що це може звести нанівець місяці обережних переговорів щодо перемир'я у Газі.

Газета також повідомляє, що офіційні особи США обурені тим, що Ізраїль не інформує їх перед початком інших операцій із вбивства "Хезболли" чи іранських командирів.

Крім того, ізраїльський чиновник на умовах анонімності підтвердив, що телефонна розмова між Байденом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху минулого тижня, після смерті Ханії, справді була "напруженою".

Тим не менш, немає жодних ознак того, що Байден готовий зробити значний тиск на Ізраїль, щоб спробувати стримати його дії, наприклад, обумовити або обмежити військову допомогу. Про це сказали кілька людей, знайомих із внутрішніми обговореннями.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль не загострювати конфлікт. Крім того, після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном та австралійськими колегами він сказав, що переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у ході війни в Газі досягли фінальної стадії.

Також ми писали, що Америка відправила винищувачі F/A-18 на військову на Близькому Сході у рамках посилення захисту Ізраїлю від можливої атаки Ірану.