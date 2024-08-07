WP: Израиль сразу признал ответственность за убийство лидера ХАМАС

Израиль сразу же после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании сообщил США, что именно он стоит за этим деянием.﻿ Об этом пишет The Washington Post, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Издание пишет, что представители администрации президента США Джо Байдена были в ярости из-за решения Израиля устранить Ханию. Они опасались, что это может свести на нет месяцы осторожных переговоров о перемирии в Газе.

Газета также сообщает, что официальные лица США возмущены тем, что Израиль не информирует их перед началом других операций по убийству "Хезболлы" или иранских командиров.

Кроме того, израильский чиновник на условиях анонимности подтвердил, что телефонный разговор между Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе, после смерти Хании, действительно был "напряженным".

Тем не менее, нет никаких признаков того, что Байден готов оказать существенное давление на Израиль, чтобы попытаться сдержать его действия, например, обусловить или ограничить военную помощь. Об этом сказали несколько человек, знакомых с внутренними обсуждениями.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Иран и Израиль не обострять конфликт. Кроме того, после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и австралийскими коллегами он сказал, что переговоры по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в ходе войны в Газе достигли финальной стадии.

Также мы писали, что Америка отправила истребители F/A-18 на военную на Ближнем Востоке в рамках усиления защиты Израиля от возможной атаки Ирана.