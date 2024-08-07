Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході – посол Бродський

Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході. Країна сподівається, що й Іран із "Хезболлою" не зацікавлені в ній також, оскільки повномасштабний напад на Ізраїль матиме для них дуже високу ціну, повідомляє РБК-Україна.

Про це розрозповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ми не зацікавлені у великій війні на Близькому Сході. Ми сподіваємось, що і Іран, і "Хезболла" також не зацікавлені, тому що вони, безумовно, заплатять дуже високу ціну за повномасштабний напад на Ізраїль" , - сказав він.

І, на думку посла, цю ціну заплатить не лише "Хезболла", а, на жаль, її заплатить і країна, на території якої діє "Хезболла" - це Ліван.

"Це країна з нещасною долею, на жаль, яку роздирають внутрішні конфлікти, етнічні, релігійні. Тим не менш, ця країна несе відповідальність за ту загрозу, яка виходить щодо Ізраїлю з її території" , - додав Бродський.

Ситуація в Ізраїлі

Нова хвиля загострення ситуації в Ізраїлі виникла після того, як лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби.

Після цього Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії. Світові лідери, у тому числі США, намагаються запобігти новому витку ескалації на Близькому Сході.