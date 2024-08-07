Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - посол Бродский

Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке. Страна надеется, что и Иран с "Хезболлой" не заинтересованы в ней также, поскольку полномасштабное нападение на Израиль будет иметь для них очень высокую цену, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Мы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что и Иран, и "Хезболла" тоже не заинтересованы, потому что они, безусловно, заплатят очень высокую цену за полномасштабное нападение на Израиль" , - сказал он.

И, по мнению посла, эту цену заплатит не только "Хезболла", а, к сожалению, ее заплатит и страна, на территории которой действует "Хезболла" - это Ливан.

"Это страна с несчастной судьбой, к сожалению, раздираемая внутренними конфликтами, этническими, религиозными. Тем не менее, эта страна несет ответственность за ту угрозу, которая выходит в отношении Израиля с ее территории" , - добавил Бродский.

Ситуация в Израиле

Новая волна обострения ситуации в Израиле возникла после того, как лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в гостевом доме в результате взрыва бомбы.

После этого Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство главаря ХАМАС Исмаила Хании. Мировые лидеры, в том числе США, стараются предотвратить новый виток эскалации на Ближнем Востоке.