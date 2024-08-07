Китай закликав "ворогуючі країни" Близького Сходу утриматися від помсти

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав ворогуючі країни Близького Сходу утриматися від помсти й заходів відплати, оскільки це призведе лише до нового витка насильства і нескінченного протистояння в регіоні. Про це китайський топдипломат сказав під час телефонної розмови з єгипетським колегою Бадром Абделатті, повідомляє Укрінформ.

"Помста породжує помсту і веде до замкнутого кола, а відповідь насильством на насильство матиме наслідком лише ескалацію конфліктів" , - сказав Ван.

За його словами, Китай засуджує вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані, яке різко загострило регіональну ситуацію до небезпечного рівня, підірвало зусилля з просування миру в Газі та зробило припинення вогню недосяжним.

"Китай посилюватиме солідарність з арабськими країнами та працюватиме з усіма сторонами, щоб уникнути подальшої ескалації та погіршення ситуації" , - заявив міністр.

Він додав, що Китай продовжить зміцнювати солідарність з арабськими державами й взаємодіятиме з усіма сторонами, аби не допустити загострення протистояння на Близькому Сході.

Абделатті, своєю чергою, зазначив, що Єгипет високо оцінює роль Китаю у просуванні миру на Близькому Сході та вдячний за зусилля Пекіна у сприянні внутрішньому примиренню в Палестині.