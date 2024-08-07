Китай призвал "враждующие страны" Ближнего Востока воздержаться от мести
Министр иностранных дел Китая Ван призвал враждующие страны Ближнего Востока воздержаться от мести и мер возмездия, поскольку это приведет лишь к новому витку насилия и бесконечному противостоянию в регионе. Об этом китайский топдипломат сказал во время телефонного разговора с египетским коллегой Бадром Абделатти, сообщает Укринформ.
"Месть порождает месть и ведет к замкнутому кругу, а ответ насилием на насилие повлечет лишь эскалацию конфликтов", - сказал Ван.
По его словам, Китай осуждает убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, которое резко обострило региональную ситуацию до опасного уровня, подорвало усилия по продвижению мира в Газе и сделало прекращение огня недостижимым.
"Китай будет усиливать солидарность с арабскими странами и будет работать со всеми сторонами во избежание дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации", - заявил министр.
Он добавил, что Китай продолжит укреплять солидарность с арабскими государствами и будет взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы не допустить обострения противостояния на Ближнем Востоке.
Абделатти в свою очередь отметил, что Египет высоко оценивает роль Китая в продвижении мира на Ближнем Востоке и благодарен за усилия Пекина в содействии внутреннему примирению в Палестине.
"Египетская сторона готова продолжать поддерживать тесное сотрудничество с Китаем, чтобы предотвратить опасную эскалацию в регионе", - добавил главный дипломат Египта.