Китай призвал "враждующие страны" Ближнего Востока воздержаться от мести

Министр иностранных дел Китая Ван призвал враждующие страны Ближнего Востока воздержаться от мести и мер возмездия, поскольку это приведет лишь к новому витку насилия и бесконечному противостоянию в регионе. Об этом китайский топдипломат сказал во время телефонного разговора с египетским коллегой Бадром Абделатти, сообщает Укринформ.

"Месть порождает месть и ведет к замкнутому кругу, а ответ насилием на насилие повлечет лишь эскалацию конфликтов" , - сказал Ван.

По его словам, Китай осуждает убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, которое резко обострило региональную ситуацию до опасного уровня, подорвало усилия по продвижению мира в Газе и сделало прекращение огня недостижимым.

"Китай будет усиливать солидарность с арабскими странами и будет работать со всеми сторонами во избежание дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации" , - заявил министр.

Он добавил, что Китай продолжит укреплять солидарность с арабскими государствами и будет взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы не допустить обострения противостояния на Ближнем Востоке.

Абделатти в свою очередь отметил, что Египет высоко оценивает роль Китая в продвижении мира на Ближнем Востоке и благодарен за усилия Пекина в содействии внутреннему примирению в Палестине.